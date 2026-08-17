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17.08.2026 06:31:29
AVIX stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
AVIX hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,52 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -0,900 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17,92 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 732,9 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 893,0 Millionen JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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