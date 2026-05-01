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01.05.2026 06:31:29
Avnet: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Avnet hat am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Avnet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,01 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,95 Prozent auf 7,12 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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