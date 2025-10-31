Avnet veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Avnet hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,61 USD. Im letzten Jahr hatte Avnet einen Gewinn von 0,660 USD je Aktie eingefahren.

Avnet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,90 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at