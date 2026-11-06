Avnet: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Avnet hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 3,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Avnet 0,610 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Avnet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 81,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,72 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 5,90 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at