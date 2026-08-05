Avolta AG / Key word(s): Contract

Avolta enters Kolkata Airport, growing duty-free presence in India



05.08.2026 / 18:30 CET/CEST



Avolta AG (SIX: AVOL) has been awarded a seven-year duty-free contract at Netaji Subhash Chandra Bose International Airport in Kolkata, marking the company’s entry into the airport and continued growth in India. Under the agreement, Avolta will operate six duty-free stores across the airport, with two stores in departures and four in arrivals, expanding its duty-free footprint in India beyond its current operation at Bangalore Airport.



Located in eastern India, Kolkata is one of the country’s four major metropolitan cities and an important gateway for domestic and international travel. The new contract gives Avolta access to a significant airport serving a large regional catchment area, while building its relationship as a trusted partner in India’s airport sector.



Freda Cheung, President and CEO Asia Pacific at Avolta, said: “This new contract at Kolkata Airport is an important milestone for Avolta in India. It marks our first entry into the airport and strengthens our position in one of Asia Pacific’s most dynamic travel markets. We will bring our global duty-free experience to a major gateway in eastern India, while continuing to build long-term partnerships that support Avolta’s growth in India.”



The award reinforces Avolta’s strategy to expand in Asia Pacific through disciplined growth in key travel locations For further information:



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