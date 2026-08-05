Avolta Aktie

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WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456

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05.08.2026 18:30:14

Avolta enters Kolkata Airport, growing duty-free presence in India

Avolta AG / Key word(s): Contract
Avolta enters Kolkata Airport, growing duty-free presence in India

05.08.2026 / 18:30 CET/CEST

Avolta AG (SIX: AVOL) has been awarded a seven-year duty-free contract at Netaji Subhash Chandra Bose International Airport in Kolkata, marking the company’s entry into the airport and continued growth in India.

Under the agreement, Avolta will operate six duty-free stores across the airport, with two stores in departures and four in arrivals, expanding its duty-free footprint in India beyond its current operation at Bangalore Airport.

Located in eastern India, Kolkata is one of the country’s four major metropolitan cities and an important gateway for domestic and international travel. The new contract gives Avolta access to a significant airport serving a large regional catchment area, while building its relationship as a trusted partner in India’s airport sector.

Freda Cheung, President and CEO Asia Pacific at Avolta, said: “This new contract at Kolkata Airport is an important milestone for Avolta in India. It marks our first entry into the airport and strengthens our position in one of Asia Pacific’s most dynamic travel markets. We will bring our global duty-free experience to a major gateway in eastern India, while continuing to build long-term partnerships that support Avolta’s growth in India.”

The award reinforces Avolta’s strategy to expand in Asia Pacific through disciplined growth in key travel locations

For further information:

CONTACT
 

Rebecca McClellan Cathy Jongens
   
Global Head
Investor Relations		 Director Corporate 
Communications
Phone : +44 7543 800 405  Phone : +31 6 28 19 88 28 
rebecca.mcclellan@avolta.net cathy.jongens@avolta.net
   

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View original content: EQS News

Language: English
Company: Avolta AG
Brunngässlein 12
4010 Basel
Switzerland
Phone: +41612664444
E-mail: Headoffice@dufry.com
Internet: https://www.avoltaworld.com/
ISIN: CH0023405456
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2378194

 
End of News EQS News Service

2378194  05.08.2026 CET/CEST

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