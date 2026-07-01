Avon Organics präsentierte Quartalsergebnisse

Avon Organics stellte am 29.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,53 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,750 INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,070 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren -2,330 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at