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04.11.2026 06:31:28
Avonmore Capital Management Services: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Avonmore Capital Management Services hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,27 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,160 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 443,6 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 370,4 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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