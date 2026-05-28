Avonmore Capital Management Services gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Avonmore Capital Management Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,34 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Avonmore Capital Management Services ein EPS von 0,230 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,88 Prozent auf 455,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Avonmore Capital Management Services 561,5 Millionen INR umgesetzt.

Avonmore Capital Management Services hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,280 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,19 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,74 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,81 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at