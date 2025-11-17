|
Avonmore Capital Management Services stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Avonmore Capital Management Services hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,16 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,690 INR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Avonmore Capital Management Services in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 32,10 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 370,4 Millionen INR im Vergleich zu 545,5 Millionen INR im Vorjahresquartal.
