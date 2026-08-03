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03.08.2026 06:31:29
Avonmore Capital Management Services stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Avonmore Capital Management Services hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,40 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Avonmore Capital Management Services 0,140 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 497,0 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 368,7 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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