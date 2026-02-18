Avrasya Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Avrasya Gayrimenkul Yatirim Ortakligi lud am 16.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,50 TRY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Avrasya Gayrimenkul Yatirim Ortakligi noch ein Gewinn pro Aktie von -0,040 TRY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Avrasya Gayrimenkul Yatirim Ortakligi -8,6 Millionen TRY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 129,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 29,1 Millionen TRY umgesetzt worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,030 TRY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Avrasya Gayrimenkul Yatirim Ortakligi ein EPS von 0,580 TRY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 50,83 Millionen TRY in den Büchern – ein Minus von 80,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Avrasya Gayrimenkul Yatirim Ortakligi 260,38 Millionen TRY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at