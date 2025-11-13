|
Avrasya Gayrimenkul Yatirim Ortakligi stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Avrasya Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 35,04 Prozent auf 22,7 Millionen TRY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34,9 Millionen TRY in den Büchern gestanden.
