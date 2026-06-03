Avrasya Gayrimenkul Yatirim Ortakligi stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Avrasya Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat am 01.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 TRY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,330 TRY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 506,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 257,6 Millionen TRY, während im Vorjahreszeitraum 42,5 Millionen TRY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at