|
03.06.2026 06:31:29
Avrasya Gayrimenkul Yatirim Ortakligi stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Avrasya Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat am 01.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 TRY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,330 TRY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 506,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 257,6 Millionen TRY, während im Vorjahreszeitraum 42,5 Millionen TRY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich niedriger -- Wall Street fällt -- Tokio schließt weit im Plus - Hongkong schwach
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte Verluste. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.