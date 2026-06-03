Avricore Health: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Avricore Health präsentierte am 01.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite hat Avricore Health im vergangenen Quartal 0,0 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 90,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Avricore Health 0,4 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at