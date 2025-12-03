Avricore Health mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Avricore Health präsentierte in der am 01.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,0 Millionen CAD – eine Minderung von 96,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,2 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at