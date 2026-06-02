AVRO India: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AVRO India lud am 30.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 39,30 Prozent auf 271,6 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 194,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,340 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,280 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 946,37 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 777,94 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at