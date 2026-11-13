AVT Natural Products: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AVT Natural Products lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,03 INR. Im Vorjahresviertel hatte AVT Natural Products 0,870 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat AVT Natural Products im vergangenen Quartal 2,17 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AVT Natural Products 1,60 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at