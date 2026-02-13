AVT Natural Products: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AVT Natural Products stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 1,14 INR. Im letzten Jahr hatte AVT Natural Products einen Gewinn von 1,42 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,94 Milliarden INR – ein Plus von 12,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AVT Natural Products 1,73 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at