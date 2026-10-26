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26.10.2026 06:31:29
AVTECH Sweden -AK B- stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
AVTECH Sweden -AK B- gab am 23.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,05 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,090 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,3 Millionen SEK – eine Minderung von 16,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,3 Millionen SEK eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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