AVTECH Sweden -AK B- zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AVTECH Sweden -AK B- hat am 17.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde mit 0,07 SEK ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,070 SEK, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,7 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 10,5 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at