Awa Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Awa Bank gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 149,43 JPY gegenüber 95,83 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 39,45 Prozent auf 28,49 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at