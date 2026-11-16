Awa Bank: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Awa Bank stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Awa Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 24,88 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 22,91 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 26,10 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,55 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at