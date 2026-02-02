Awa Bank: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Awa Bank lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 100,54 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 69,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 21,17 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Awa Bank 18,47 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at