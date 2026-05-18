Awa Bank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Awa Bank präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 85,93 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Awa Bank 80,99 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,74 Milliarden JPY – ein Plus von 21,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Awa Bank 18,79 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurden 396,84 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Awa Bank 330,88 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 85,89 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 76,31 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at