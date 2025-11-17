Awa Bank: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Awa Bank hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 114,54 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Awa Bank ein EPS von 73,95 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,55 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 18,53 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at