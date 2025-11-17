|
17.11.2025 06:31:29
Awa Bank: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Awa Bank hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 114,54 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Awa Bank ein EPS von 73,95 JPY je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,55 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 18,53 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor wichtigen US-Daten: ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- US-Börsen etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Wall Street dürfte knapp im Minus starten. Die Börsen in Asien notierten unterdessen in Rot.