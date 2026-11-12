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12.11.2026 06:31:28
AWA PAPER MFG: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
AWA PAPER MFG hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,64 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -18,780 JPY je Aktie erzielt worden.
AWA PAPER MFG hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,32 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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