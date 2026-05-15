AWA PAPER MFG: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

AWA PAPER MFG hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 129,14 JPY. Im Vorjahresviertel hatte AWA PAPER MFG 21,11 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,95 Prozent auf 4,99 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 75,41 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte AWA PAPER MFG ein EPS von 3,59 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 18,49 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte AWA PAPER MFG einen Umsatz von 17,12 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at