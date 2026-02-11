AWA PAPER MFG gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AWA PAPER MFG gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 7,53 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AWA PAPER MFG 2,83 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 4,70 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AWA PAPER MFG 4,45 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at