AWA PAPER MFG informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

AWA PAPER MFG hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 9,98 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -27,420 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat AWA PAPER MFG im vergangenen Quartal 5,19 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AWA PAPER MFG 4,31 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at