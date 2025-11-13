AWA PAPER MFG: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

AWA PAPER MFG ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AWA PAPER MFG die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 18,78 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,120 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat AWA PAPER MFG 4,49 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

