|
13.11.2025 06:31:28
AWA PAPER MFG: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
AWA PAPER MFG ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AWA PAPER MFG die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 18,78 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,120 JPY erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat AWA PAPER MFG 4,49 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX etwas fester -- DAX wenig bewegt -- Märkte in Fernost mehrheitlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Handel mit Gewinnen, während das deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck kommt. An Asiens Börsen geht es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.