Saab AB Aktie

Saab AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914879 / ISIN: SE0000112385

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07.07.2026 13:21:40

Awacs-Flotte wird ausgetauscht: Nato-Länder kaufen neue Aufklärer bei Saab

Die Flotte der Nato-Überwachungsflugzeuge wird absehbar außer Dienst gestellt. Mehrere Länder, darunter Deutschland, beteiligen sich an der Erneuerung. Der milliardenschwere Auftrag soll nicht in die USA gehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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