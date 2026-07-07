Saab AB Aktie
WKN: 914879 / ISIN: SE0000112385
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07.07.2026 13:21:40
Awacs-Flotte wird ausgetauscht: Nato-Länder kaufen neue Aufklärer bei Saab
Die Flotte der Nato-Überwachungsflugzeuge wird absehbar außer Dienst gestellt. Mehrere Länder, darunter Deutschland, beteiligen sich an der Erneuerung. Der milliardenschwere Auftrag soll nicht in die USA gehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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