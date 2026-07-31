Aware: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aware präsentierte am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Aware ein EPS von -0,080 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,67 Prozent auf 3,3 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at