Aware gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aware hat am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 5,1 Millionen USD gegenüber 3,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at