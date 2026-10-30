Aware legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aware hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aware -0,050 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Aware mit einem Umsatz von insgesamt 4,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,84 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at