Aware stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aware lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,16 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 3,4 Millionen USD, gegenüber 3,6 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,09 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at