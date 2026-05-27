27.05.2026 06:31:29

Awfis Space Solutions gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Awfis Space Solutions hat am 25.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 3,25 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Awfis Space Solutions noch ein Gewinn pro Aktie von 1,58 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 4,10 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,40 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 3,28 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 4,09 Milliarden INR erwartet.

In Sachen EPS wurden 9,93 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Awfis Space Solutions 9,75 INR je Aktie eingenommen.

Awfis Space Solutions hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 14,93 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 12,08 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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