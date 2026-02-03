|
Awfis Space Solutions verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Awfis Space Solutions hat am 02.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 3,03 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Awfis Space Solutions 2,15 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,82 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 3,18 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,14 INR sowie einem Umsatz von 3,85 Milliarden INR in Aussicht gestellt.
