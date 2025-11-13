Awfis Space Solutions: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Awfis Space Solutions hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 2,24 INR gegenüber 5,55 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 3,67 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,92 Milliarden INR umgesetzt.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 2,00 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 3,68 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at