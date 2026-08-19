Awilco LNG ASA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Awilco LNG ASA ließ sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Awilco LNG ASA die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,28 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,190 NOK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Awilco LNG ASA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 26,01 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 69,2 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren 93,5 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at