|
19.08.2026 06:31:29
Awilco LNG ASA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Awilco LNG ASA ließ sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Awilco LNG ASA die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei -0,28 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,190 NOK je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Awilco LNG ASA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 26,01 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 69,2 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren 93,5 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.