Awilco LNG ASA veröffentlichte am 18.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Awilco LNG ASA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 23,23 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 95,8 Millionen NOK im Vergleich zu 124,8 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at