Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
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08.05.2026 16:21:00
AWS-Ausfall in den USA legt Coinbase lahm
Amazon Web Services meldet Probleme in einer seiner US-Regionen. Davon war auch die Kryptobörse Coinbase betroffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Coinbase
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07.05.26
|Ausblick: Coinbase zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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06.05.26
|S&P 500-Papier Coinbase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coinbase von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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05.05.26
|Coinbase-Aktie verliert: Entlassungen folgen auf harten Sparkurs - KI im Fokus (finanzen.at)
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05.05.26
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05.05.26
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04.05.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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04.05.26
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Analysen zu Coinbase
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