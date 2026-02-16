AWS Holdings Aktie
WKN DE: A2APUD / ISIN: JP3160910000
|
16.02.2026 14:37:00
AWS Chief Matt Garman Just Delivered Wonderful News for Amazon Shareholders
Following Amazon's (NASDAQ: AMZN) fourth-quarter earnings report, the stock experienced a severe sell-off. Amazon stock now trades roughly 23% below its all-time highs at just 25.8 times this year's earnings estimates, which is close to its lowest valuation in the modern era on a price-to-earnings basis. While revenue beat expectations in the fourth quarter, including a nice acceleration in the Amazon Web Services business, the company's massive $200 billion 2026 capital spending forecast sent investors running. After all, Amazon made just $139.5 billion in operating cash flow in 2025, up 17% from the prior year. So, barring a massive tilt higher, it's likely Amazon may even post negative free cash flow in 2026. No wonder many conservative investors fled the scene.
Nachrichten zu AWS Holdings, Inc.
Analysen zu Amazon
|09.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|168,22
|0,61%
|AWS Holdings, Inc.
|969,00
|1,36%
