AWS Holdings Aktie
WKN DE: A2APUD / ISIN: JP3160910000
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13.03.2026 15:42:00
AWS European Sovereign Cloud erhält erste Compliance-Zertifizierungen
Die AWS European Sovereign Cloud hat SOC-2- und C5-Berichte sowie sieben ISO-Zertifizierungen erhalten. Die Nachweise decken 69 Services ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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