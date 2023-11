aws fördert Investitionen in Nachhaltigkeit und Digitalisierung

Die staatliche Förderbank aws (Austria Wirtschaftsservice) hat im Auftrag des Wirtschaftsministeriums ein neues Förderprogramm aufgelegt. Es richtet sich vor allem an mittlere und große Unternehmen, das Fördervolumen liegt bei 200 Mio. Euro. Unterstützt werden damit Betriebsansiedlungen und Investitionen, die zu einer nachhaltigen und digitalisierten Wirtschaft beitragen, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch.

Die Mindestprojektgröße liegt bei 4 Mio. Euro, die Zuschusshöhe orientiere sich am EU-Beihilfenrecht. Projekte können über den aws Fördermanager eingereicht werden. Die Förderung soll die Qualität bestehender Produkte erhöhen, Innovationen erleichtern und so zur Lösung globaler umweltpolitischer Herausforderungen beitragen.

Das Förderprogramm sei "eine wichtige Unterstützung für die grüne und digitale Transformation der österreichischen Fahrzeugindustrie, um weiterhin Leitbranche für unser Land zu bleiben", sagte der Obmann des Fachverbandes der Fahrzeugindustrie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) laut einer Aussendung.

