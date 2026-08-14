AWS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

AWS lud am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 21,78 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 22,42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat AWS 1,74 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at