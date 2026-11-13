AWS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

AWS hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 25,96 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 24,35 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,79 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,49 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at