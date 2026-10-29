AWS Holdings Aktie
WKN DE: A2APUD / ISIN: JP3160910000
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29.10.2026 21:23:04
AWS Jumps 39% as Amazon's Cash Flow Sinks: Rapid Earnings Reaction
Amazon (NASDAQ: AMZN) grew its cloud unit 39% in the third quarter, its fastest pace in nearly five years, and posted its highest operating margin ever. Shares fell about 6% in early after-hours trading. The cloud boom is real, but Amazon is now borrowing heavily to build it, and its free cash flow has swung deep into the red.
Net sales: $201.9 billion, up 12% from a year ago.
AWS sales: $46.0 billion, up 39%.
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