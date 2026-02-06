AWS stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AWS hat am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 16,49 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 20,79 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AWS in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,45 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

