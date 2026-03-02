AWS Holdings Aktie
WKN DE: A2APUD / ISIN: JP3160910000
|
02.03.2026 06:52:00
AWS-Störung im Nahen Osten: Rechenzentrum „von Objekten getroffen“
Nach den Angriffen auf den Iran schießt die Islamische Republik Raketen auf Golfstaaten. Bei AWS gibt es jetzt eine Störung, die damit zusammenhängen dürfte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
