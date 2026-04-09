NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|KI-Boom
|
09.04.2026 15:58:00
AWS treibt Amazon an: KI-Umsatz knackt 15 Milliarden US-Dollar - Analysten sehen weiteres Potenzial
• Massive Investitionen in KI und Infrastruktur geplant
• Analysten sehen weiteres Potenzial
Amazon nennt erstmals konkrete KI-Umsätze bei AWS
Amazon hat im aktuellen Aktionärsbrief von CEO Andy Jassy erstmals konkrete Zahlen zum KI-Geschäft veröffentlicht. Demnach erzielt die Cloud-Sparte AWS inzwischen einen annualisierten Umsatz von mehr als 15 Milliarden US-Dollar mit KI-Diensten. Laut Reuters entspricht das rund 10 Prozent des gesamten AWS-Umsatzvolumens.
Diese Entwicklung markiert einen Wendepunkt: Jahrelang investierte Amazon Milliarden in den Aufbau seiner KI-Infrastruktur, ohne konkrete Erlösgrößen offenzulegen. Nun zeigt sich, dass sich die Strategie zunehmend auszahlt. Jassy betonte im Shareholder Letter, dass der KI-Umsatz "schnell weiter wächst" und die Nachfrage derzeit sogar durch Kapazitätsengpässe gebremst werde.
AWS profitiert dabei von seiner breiten Aufstellung im KI-Bereich. Kunden greifen sowohl auf Infrastruktur als auch auf eigene Chips und Plattformlösungen zurück. Besonders die hauseigenen KI-Chips wie Trainium spielen eine zentrale Rolle, um Kosten zu senken und die Abhängigkeit von externen Anbietern wie NVIDIA zu reduzieren.
Hohe KI-Investitionen sollen langfristig Wachstum sichern
Parallel zur starken Nachfrage fährt Amazon seine Investitionen massiv hoch. Für das laufende Jahr plant der Konzern Investitionen von rund 200 Milliarden US-Dollar, vor allem in KI-Rechenzentren und Infrastruktur. Diese hohen Ausgaben sorgten zuletzt für Skepsis am Markt und schürten Sorgen vor einer möglichen KI-Blase.
Jassy widerspricht dieser Einschätzung klar. Die Investitionen seien nicht spekulativ, sondern durch konkrete Kundenverträge abgesichert. Ein erheblicher Teil der geplanten Kapazitäten sei bereits vorab gebucht und werde in den kommenden Jahren monetarisiert. Kurzfristig belastet dies zwar den Free Cashflow, langfristig sieht Amazon jedoch erhebliches Potenzial für steigende Gewinne und Margen.
Analysten sehen weiteres Kurspotenzial
An der Börse kommt die zunehmende Transparenz gut an. Nachdem die Aktie bereits am Vortag deutlich zugelegt hatte, steigt sie im Handel an der NASDAQ am Donnerstag zeitweise um weitere 1,95 Prozent auf 225,58 US-Dollar.
Auch die Analysten bleiben überwiegend optimistisch. Laut TipRanks überwiegen die positiven Einschätzungen deutlich: Von 46 Analysten empfehlen 43 die Aktie zum Kauf, während es lediglich drei Halteempfehlungen und keine Verkaufsempfehlung gibt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 284,34 US-Dollar und signalisiert damit ein Aufwärtspotenzial von rund 28,52 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 221,25 US-Dollar.
KI bleibt für Amazon der zentrale Zukunftstreiber
Langfristig setzt Amazon klar auf KI als Wachstumstreiber. Jassy bezeichnet die Technologie als eine "einmalige Chance", die nahezu alle Geschäftsbereiche transformieren werde. Für Anleger bleibt entscheidend, ob sich die hohen Investitionen tatsächlich in nachhaltiges Wachstum und steigende Cashflows übersetzen lassen.
Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at
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